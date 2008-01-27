Boeing 766 ударился о взлетную полосу аэропорта Шереметьево

Отправившийся в рейс из московского аэропорта «Шереметьево» самолет американской авиакомпании Delta вернулся на аэродром вылета после того, как при взлете задел взлетно-посадочную полосу.

Как сообщает "Газета.ру", инцидент произошел в субботу в 13.29 по московскому времени.

При посадке самолета Boeing 766 в аэропорту были приведены в готовность аварийно-спасательные службы, однако их помощь не потребовалась: самолет благополучно приземлился.

После посадки технические специалисты осмотрели авиалайнер и установили повреждения так называемой «хвостовой пяты» самолета. При осмотре взлетно-посадочной полосы было выявлено повреждение трех фонарей ее осевой линии. По предварительным данным, они были задеты самолетом.

Воздушное судно было отстранено от полетов. Авиакомпания решает вопрос о расследовании события авиационными властями США.