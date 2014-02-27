Риму грозит банкротство - СМИ

Итальянская столица оказалась на грани банкротства. Как заявил мэр Рима Иньяцио Марино, если правительство не примет меры для финансирования городской казны, с пятницы он приостановит оказание всех коммунальных услуг, включая транспортное сообщение, медицинское обслуживание и закроет детские сады, сообщает ИТАР-ТАСС.

Рим остался без денег из-за промедлений в одобрении специального закона, который так и был назван - ”Спасение Рима”. Документ предусматривал ряд мер по недопущению банкротства города и оказанию финансовый помощи из государственного бюджета. Однако законопроект из-за многочисленных протестов разных политических сил был отклонен несколько недель назад еще при предыдущем кабинете Энрико Летты.

Как утверждает Марино, в казне не осталось денег на поддержание городских служб. Он напомнил, что недавно Рим подвергся наводнению, на ликвидацию последствий которого ушли последние средства.

По его словам, ”дыра” в городском бюджете - результат неграмотного управления предыдущей администрации при множестве накопившихся проблем.

Марино заявил, что получил заверения от премьер- министра Италии Маттео Ренци, в том, что правительство работает над новым чрезвычайным декретом.