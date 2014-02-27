Суд в Техасе признал неконституционным запрет на однополые браки

Запрет на однополые браки никак не связан с нуждами государственного управления и нарушает конституционные гарантии равенства для всех граждан, говорится в почти 50-страничном постановлении федерального судьи Орландо Гарсии. Судья сам приостановил действие своего решения, чтобы дать возможность властям подать апелляцию. Таким образом, гей-браки в Техасе пока заключать не будут, пишет РИА Новости.

Губернатор Техаса республиканец Рик Перри заявил, что власти не замедлят оспорить вердикт. Перри напомнил, что жители штата на референдуме в 2005 году одобрили внесение в конституцию штата поправки, которая определяет брак как союз мужчины и женщины.

"Мы будем бороться за право Техаса самостоятельно определять законы штата", — заявил Перри.

Техас занимает второе место среди штатов США как по территории, так и по численности, в нем проживает более 25 миллионов человек. На политической арене штата на протяжении многих лет доминируют республиканцы, которые выступают против однополых браков.

В настоящее время все штаты США определились со своим отношением к гей-бракам. В семнадцати штатах и столичном округе Колумбия однополые браки официально разрешены, в то время как 34 штата запрещают их специальным законом или конституционной поправкой.

В последние месяцы дебаты переместились в судебную плоскость. Суды штатов Виргиния, Кентукки, Нью-Мексико, Огайо, Оклахома и Юта признали действовавшие в этих штатах запреты неконституционными.