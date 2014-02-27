В Венесуэле в столкновениях полиции и противников президента погибло 50 человек

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в среду, что в результате насилия и перекрытия дорог в стране погибли более 50 человек, пишет РИА Новости.

"Уже свыше 50 смертей произошли в результате наличия баррикад и организации хаоса", — приводят местные СМИ слова Мадуро. По его словам, речь идет и о тех людях, которые не смогли дождаться медицинской помощи, в том числе из-за невозможности скорой помощи доехать до пациентов.

Кроме того, гибнут мотоциклисты, которые врезаются в искусственные заграждения, устроенные на дорогах, уточнил президент.

Перекрытия улиц городов и дорог манифестантами, протестующими против политики правительства Мадуро, продолжаются уже не первый день. Началось все с масштабных акций протеста, в результате которых по всей стране были убиты не менее 14 человек, около 150 получили ранения.

Ситуация настолько усложнилась, что даже оппозиционные главы ряда районов Каракаса вынуждены были обратиться к своим сторонникам с просьбой отказаться от такой формы протестов.

Манифестанты сооружают настоящие баррикады, используя мусор, различные обломки и крышки от канализационных люков, что не дает возможности проехать автомобилям, в том числе и машинам скорой помощи.

Оппозиция Венесуэлы объявила в среду о том, что она отказывается принимать участие в созванной президентом страны "Общенациональной конференции во имя мира", назвав ее симуляцией диалога. Ранее лидер Венесуэлы Николас Мадуро призвал губернаторов всех штатов страны и представителей церкви принять участие во встрече, начало которой намечено на вечер среды (ночь на четверг кск).