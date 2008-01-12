Россия предлагает ближайшим союзникам создать свой собственный ”шенген”

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предлагает создать в рамках действия ОДКБ и Евразийского экономического сообщества евразийскую шенгенскую зону для свободного перемещения людей и товаров, сообщил журналистам в пятницу в Москве генеральный секретарь ОДКБ Николай БОРДЮЖА.

"У нас есть идея, что мы должны обеспечить в рамках действия ОДКБ и ЕврАзЭС такого режима, чтобы государства могли перемещать своих граждан, товары и услуги без каких-либо проблем. Если мы серьезно относимся к деятельности ЕврАзЭС и ОДКБ, то мы непременно придем к созданию евразийского шенгена, как это сделали европейцы. Но для этого необходимо политическое решение", - сказал Н.БОРДЮЖА.

Он сообщил, что в прошлом году ОДКБ обратилось с таким предложением к главам государств двух организаций.

"Все они высказались положительно, но многими была высказана озабоченность в связи с огромным количество нерешенных проблем, в связи с необходимостью регламентации всех этих направлений. Поэтому мы хотим провести консультации и обсудить эти вопросы", - сказал Н.БОРДЮЖА.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

В ЕврАзЭС входят Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Армения, Молдавия и Украина обладают статусом наблюдателя при ЕврАзЭС.