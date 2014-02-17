Amnesty International призывает Совет Безопасности ООН усилить давление на КНДР

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должно усилить давление на Северную Корею, чтобы разрешить ужасную ситуацию с правами человека в стране, заявила Amnesty International после критической публикации доклада комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Северной Корее.

"Детальный доклад Комиссии проливает свет на ужасные реалии жизни в Северной Корее. Чрезвычайно шокирующими являются как серьезность, так и характер нарушений прав человека", - сказала Розен Райф, директор по исследованиям Amnesty International по Восточной Азии.

По мнению Райф, Совет Безопасности ООН и Совет по правам человека должны воспользоваться этой возможностью и использовать свою власть и влияние, чтобы обеспечить соответствующие действия правительства Северной Кореи на выводы Комиссии. Это самое меньшее, на что заслуживает народ Северной Кореи.

"Международное сообщество не может позволить себе сидеть сложа руки, в то время, как происходят такие немыслимые преступления. Выводы Комиссии подчеркивают необходимость признания Советом Безопасности ООН, права человека стоят на уровне вопросов безопасности и мира, когда речь идет о Северной Корее", - добавила Райф.

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Напомним, комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Северной Корее, которая нацелена на исследование грубых, систематических и широко распространенных нарушений прав человека в стране, опубликовала свой заключительный доклад в понедельник.

Было установлено, что в Северной Корее были совершены преступления против человечности - людей отсылали в политические тюрьмы, пытали и иногда казнили без суда и следствия.

Комиссией были предложены два варианта, призванные привлечь к ответственности лиц, совершивших преступления против человечности, - направление дела Советом Безопасности ООН и Международного уголовного суда или создание специального трибунала.

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Ранее, в декабре 2013 года Amnesty International опубликовала спутниковые снимки, показывающие развитие двух крупнейших политических тюрем Северной Кореи. Доказательства были предоставлены Комиссии ООН по расследованию.

По данным организации, сотни тысяч людей, в том числе детей, содержатся в политических лагерях и других местах лишения свободы в Северной Кореи. Большинство этих людей не совершили никаких преступлений и приходятся дальними родственниками тем, кто считается виновным в серьезных политических преступлениях. Они задержаны согласно формы коллективного наказания,"вины в соучастии”.