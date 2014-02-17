ООН опубликовала доклад, в котором обвинила власти КНДР в «невыразимых зверствах»

Организация Объединенных Наций в понедельник, 17 февраля, опубликовала доклад, посвященный нарушениям прав человека в КНДР, пишет Lenta.ru. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте верховного комиссара ООН по правам человека.

Документ, объем которого составляет около 400 страниц, был составлен комиссией, созванной специально для расследования. Ее члены обвинили власти страны в преступлениях против человечности. Согласно пресс-релизу, речь идет об «истреблении населения, убийствах, пытках, заключении в тюрьмы, изнасилованиях, принудительных абортах и других видах сексуального насилия, преследовании по политическим, религиозным, расовым и гендерным мотивам, насильном переселении, похищениях и бесчеловечном ограничении еды на длительные периоды времени».

Кроме того, авторы доклада обвинили власти КНДР в «невыразимых зверствах» в отношении заключенных трудовых лагерей, Всего, по данным ООН, в стране действуют четыре больших лагеря, в которых содержатся от 80 до 120 тысяч политических заключенных.

В письме к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну составители документа сообщили, что порекомендуют передать дело в отношении властей КНДР в Международный уголовный суд. Согласно тексту письма, его авторы не исключают, что к ответственности могут привлечь и самого Ким Чен Ына.

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Решение расследовать случаи нарушения прав человека в Северной Корее в марте 2013 года принял профильный совет ООН. В основе резолюции, посвященной расследованию, лежал доклад спецпредставителя ООН по КНДР Марзуки Дарусмана (Marzuki Darusman).

В ходе работы комиссия опросила множество перебежчиков из Северной Кореи. Для этого членам комиссии пришлось посетить целый ряд стран, где проживают беженцы из КНДР.

В КНДР составителей доклада обвинили во лжи, сообщает Reuters. Согласно заявлению северокорейской дипмиссии в Женеве, Пхеньян не допускает упомянутых в документе нарушений. Целью публикации доклада северокорейцы назвали «саботаж социалистической системы».