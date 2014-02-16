В Казахстане возобновились протесты против девальвации тенге

Всего в акции участвует около 30 человек, но количество протестующих увеличивается. Агентство также сообщает о задержании троих активистов сотрудниками полиции, которые наблюдают за митингом. Отмечается, что монумент Независимости сейчас закрыт на ремонт, сообщает Лента.ру со ссылкой на Интерфакс.

Воскресные протесты стали продолжением акции, которая началась в Алма-Ате 15 февраля. Тогда на улицы города вышли около 100 человек, которые прошли шествием от Дворца Республики к администрации Алма-Аты. В ходе акции полицейские задержали около 30 человек, большинству из которых назначили административные штрафы.

Читайте такжеКазахстан девальвировал тенге

Руководство Казахстана объявило о девальвации тенге 11 февраля, назвав в качестве причины спекуляции банков, ослабление российского рубля и валютную политику США. Курс национальной валюты упал почти на 20 процентов по отношению к доллару, что привело к закрытию магазинов и обменных пунктов по всей стране. Первые протесты против решения властей прошли 12 февраля у здания Национального банка в Алма-Ате.