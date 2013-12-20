Палестинцы обвинили Израиль в попытке сорвать мирные переговоры

Сутки назад израильские военные застрелили палестинского боевика в городе Дженине и сотрудника спецслужб ПНА в городе Калькильи. Израильтяне говорят, что хотели задержать подозреваемых в террористической деятельности, а применение оружия было самообороной, пишет РИА Новости.

"Эта израильская эскалация призвана сорвать усилия США и международного сообщества, направленные на продвижение мирного процесса, и имеет целью загнать переговоры в тупик", — сказал журналистам официальный представитель главы ПНА Набиль Абу Рудейна.

Израильтяне и палестинцы четыре с половиной месяца назад вернулись за стол переговоров с тем, чтобы к маю будущего года при американском посредничестве выйти на договоренности об урегулировании взаимного конфликта.