Россияне стали меньше доверять Януковичу - опрос

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

Лидерами рейтинга доверия главам государств, по мнению россиян, являются Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко (41%, год назад 34%) и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (33%, год назад 33%).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вызывает доверие у 5% участников опроса.

Главы Киргизии, Армении, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Грузии, Молдовы пользуются доверием лишь у небольшой части респондентов (от 1 до 3%). При этом 32% опрошенных затруднились с ответом.

Традиционно наиболее надежными партнерами России опрошенные считают Беларусь (51%) и Казахстан (37%). Украина со значительным отставанием (18%) на третьем месте. В прошлом году тройку лидеров составили эти же страны.

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Сотрудничество с Азербайджаном и Арменией поддерживают по 5% респондентов, с Киргизией, Узбекистаном, Туркменией и Грузией – по 2%. Надежность Молдовы, как партнера для ведения бизнеса, отметили 3% респондентов, Таджикистана – 1%.

Кроме того, среди наиболее успешных стран СНГ россияне сегодня, в первую очередь, называют Беларусь (50%), Казахстан (35%) и Украину (21%). В прошлом году аналогичные ответы дали 45%, 33%, 19% опрошенных, соответственно.

Также россияне считают, что в Беларуси, Казахстане и Украине наиболее благоприятная среда для ведения бизнеса – такой позиции придерживаются, соответственно, 30%, 24% и 17% участников опроса.

Другие члены СНГ были отмечены значительно меньшей долей опрошенных. Армению и Азербайджан назвали по 5% респондентов, Грузию – 4%, Молдову и Киргизию – по 3%, а Узбекистан и Туркмению – по 2%.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 16-17 ноября 2013 г. Опрошено 1,6 тыс. человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.