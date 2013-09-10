Опрос: 29% россиян считают Украину территорией РФ

Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

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Опрос "Современная российская идентичность: измерения, вызовы, ответы"проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения по заказу Международного дискуссионного клуба "Валдай"в преддверии юбилейного, десятого, заседания клуба, которое пройдет с 16 по 19 сентября в Новгородской области и будет посвящено теме "Многообразие России для современного мира". В опросе участвовали 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет из 45 регионов и 137 населенных пунктов, а также 4 фокус-группы, сообщает РИА Новости.

"Мы задали вопрос: кого бы вы могли назвать русским при условии, если он проживает в РФ много лет, и 44% ответили, что украинцев и белорусов. Татары, башкиры и калмыки получили 30%", - сказал Федоров.

Он отметил, что чеченцев, дагестанцев русскими готовы считать 7%, хотя республики входят в состав РФ.

"Очень опасная самоидентификация, здесь надо присмотреться", - добавил он.

Федоров рассказал, что респондентам задавали вопрос какие территории они считают российскими. "Калининградскую область считают 85%, Курильские острова -74%", - сказал глава ВЦИОМ.

Федоров отметил, что 56% опрошенных сообщили, что Крым - это Россия. "Как известно, у нас есть договор о дружбе и границе, и Россия признает Крым территорией Украины, но значительная часть россиян так не считает", - сказал он.

Согласно исследованию, республику Дагестан территорией РФ считают 41%, Чечню - 39%, Приднестровье - 37%, Абхазию -30%, Южную Осетию и Украину - 29%.

Кроме того, у россиян спрашивали, с кем бы они не хотели жить по соседству или работать, общаясь каждый день.

"Больше всего не хотят видеть своим коллегой и соседом алкоголика - 65%, гомосексуалиста или лесбиянку - 51%, сектанта или представителя нетрадиционных религий -41%. Вот три аспекта, которые ни к национальности, ни к языку, ни к религии в общепринятом виде отношения не имеют", - сказал Федоров.

По его словам, выясняется, что так называемый среднестатистический гастарбайтер на четвертом месте. "А с богатым человеком не хотели бы работать или соседствовать 4% опрошенных", - добавил он.

Клуб "Валдай"был создан в 2004 году агентством РИА Новости и Советом по внешней и оборонной политике совместно с журналом "Россия в глобальной политике"и газетой The Moscow News с целью укрепления и развития диалога между российскими и иностранными учеными, политиками и журналистами; формирования независимого, объективного, научного анализа политических, экономических и социальных процессов в России и в мире. За десять лет существования клуба в его работе приняли участие более 600 представителей международного научного сообщества из 47 стран мира.