На Филиппинах после тайфуна опять бушует стихия

Тропическая депрессия "Зорайда" обрушилась утром во вторник на территорию Филиппин в районе города Давао на южном острове Минданао и движется на северо-запад со скоростью 30 километров в час, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайту Филиппинской администрации атмосферных, геофизических и астрономических услуг (PAGASA).

По мнению метеорологов, депрессия, которая сейчас несет с собой ветры скоростью 55 километров в час, вскоре усилится до полноценной бури и пройдет по следам самого сильного в этом году супертайфуна "Йоланда" (по международной классификации "Хайянь"). Ожидается, что она покинет территорию Филиппин утром в среду, но выйдет из зоны ответственности филиппинских метеослужб лишь в четверг. В 30 районах страны уже объявлено штормовое предупреждение, в некоторых из них отменены занятия в школах.

Между тем, Национальное управление гражданской обороны Филиппин в утренней сводке подтвердило во вторник гибель от "Йоланды" почти 1,8 тысячи человек, указав при этом, что связь восстановлена на меньшей части затронутых бедствием районов. По данным управления, от супертайфуна пострадали 6,94 миллиона филиппинцев, свыше 580 тысяч человек лишились крова, поскольку стихия полностью разрушила 21,2 тысячи домов и повредила почти 20 тысяч.

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Главная угроза "Зорайды" заключается в сильных дождях, которые прольются на всем ее пути в радиусе 150 километров от центра депрессии. Кроме того, более медленное (по сравнению с супертайфуном) продвижение бури означает, что в зоне бедствия выпадет больше осадков. Дожди, как говорит американский метеоролог Кристина Пидиновски, "легко могут вызвать новые наводнения, особенно в связи с тем, что почва уже перенасыщена влагой, принесенной супертайфуном; другой угрозой являются оползни, тогда как любой дождь помешает работам по расчистке и восстановлению" пострадавших районов.

Каждый год в сезон дождей с июня по декабрь на Филиппинский архипелаг обрушиваются около 20 тайфунов и бурь, а в этом году "Зорайда"стала 25-й.