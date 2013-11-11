СМИ: Тайфун ”Хайян” стал самым разрушительным за последние 100 лет

Об этом заявил сегодня журналистам начальник отдела координации и ответных действий Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Джон Гинг, сообщает ИТАР-ТАСС.

”Насколько мы понимаем, трагедия затронула 9,8 млн человек. По масштабам разрушений это самый сильный тайфун почти за 100 лет”, - сказал он. По словам чиновника, ряд районов страны полностью опустошены, без крова остались около 600 тысяч человек.

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Как сообщил Гинг, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Валери Амос направилась на Филиппины, чтобы оценить ситуацию в стране и возглавить международные усилия по ликвидации последствий тайфуна. По его словам, Амос сегодня объявила о выделении ООН 25 млн долл для закупки товаров первой необходимости населению, оказавшемуся в бедственном положении.

”Сейчас все наши усилия направлены на скорейшее предоставление гуманитарной помощи в огромных масштабах”, - добавил Гинг. Он подчеркнул, что пострадавшее население нуждается главным образом в продовольствии, медикаментах и временных убежищах. ”Нашим приоритетом является предотвращение дальнейшего ухудшения ситуации в сфере здравоохранения в условиях, когда погибли более 10 тыс человек. Необходимо своевременно похоронить их”, - подчеркнул он. Гинг также добавил, что очень важно обеспечить жителей средствами для очистки воды.

Представитель ООН указал на сложности с доставкой гуманитарной помощи, возникшие из-за нанесенного инфраструктуре страны ущерба. На Филиппинах закрыты многие аэропорты и разрушены автомобильные трассы.

Как объявила сегодня пресс-служба всемирной организации, генсек Пан Ги Мун связался по телефону с главой МИД Филиппин Альбертом дель Розарио, пообещав ему полную поддержку со стороны международного сообщества в ликвидации последствий стихийного бедствия.