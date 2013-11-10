На Филиппинах жертвами супертайфуна стали более 10 тысяч человек

Ранее сообщалось о 1,2 тысячи погибших. По мнению администратора одного из наиболее пострадавших там городов - Таклобана - Тексона Лима, даже в одном этом городе число жертв ”может достичь 10 тысяч”.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой заявление местной полицию.

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Связь во многих районах зоны бедствия, протянувшейся на 600 километров с востока на запад через всю центральную часть Филиппин, до сих пор не восстановлена, и сообщения о жертвах - это оценки на основе разрозненных данных и результатах воздушной разведки. ”(Города) Пало, Ормок, Бурауэн - они все выглядели одинаково: со зданий сорваны крыши, и они завалены упавшими деревьями”, - рассказал министр энергетики Филиппин Джеричо Петилла, совершивший накануне облет острова Лейте на вертолете.

Между тем, утренняя сводка национального управления гражданской обороны Филиппин официально подтверждает гибель во всей зоне бедствия лишь 151 человека. Еще пять пропали без вести, 23 получили ранения. Всего, по данным на этот момент, стихийное бедствие затронуло в той или иной мере почти 4,5 млн человек, крова над головой лишились полмиллиона.

Супертайфун, который, по мнению американских метеорологов, в момент достижения территории Филиппин вообще был самым сильным за всю историю наблюдений, покинул зону ответственности филиппинских метеослужб накануне. Теперь он несет ветры со скоростью 185 километров в час (с порывами до 220 километров в час) и движется со скоростью 35 километров в час в сторону Вьетнама. Филиппинские метеорологи также заявили, что до истечения года ожидают прохождения через ”страну семи тысяч островов” еще не менее четырех тайфунов и в настоящее время ведут наблюдение за скоплением облаков, которое также может развиться в бурю.