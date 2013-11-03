Навальный отказался от участия в Русском марше

Как объяснил политик в своем блоге, причиной такого решения стало нежелания подставляться под обвинения в нацизме.

"Моё участие в Русском Марше сейчас превратится в адову кинокомедию: как Бонифаций в окружении детей, буду идти в толпе из 140 фотографов и операторов, старающихся снять меня на фоне зигующих школьников. Естественно, наши "кремлёвские друзья" сделают всё, чтобы этих зигующих вокруг меня было всегда много", - написал российский оппозиционер.

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Тем не менее, Навальный подчеркнул, что по-прежнему поддерживает идею проведение такого марша.

"Я по прежнему поддерживают Русский Марш как идею и как мероприятие, готов помогать информационно или ещё как-то, но в новой ситуации сам участвовать не могу", - заявил он.