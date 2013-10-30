Сторонники Навального атаковали страницу Yves Rocher в Facebook

Страница Yves Rocher в Facebook была атакована российскими блогерами. Это произошло после того, как было предъявлено окончательное обвинение оппозиционеру Алексею Навальному и его брату Олегу по делу, связанному с жалобой французской фирмы. Накануне оппозиционер призвал своих сторонников через Twitter «отправлять открытки» парфюмерной компании, пишет Russia Today.

Следственный комитет России предъявил Алексею и Олегу Навальным обвинение в мошенничестве и легализации денежных средств на сумму 30 млн рублей по уголовному делу, возбуждённому в связи с обращением подразделения компании Yves Rocher.

«Не позорьте Францию, лавочники!», «Теперь каждая покупка спонсирует не посадку дерева, а посадку оппозиционера, да?», «Yves Rocher — косметика политических репрессий», - написали российские пользователи на странице французской фирмы в Facebook.

Напомним, что дело против братьев Навальных было возбуждено в декабре 2012 года. Согласно материалам следователей, в 2008 году Алексей Навальный создал ООО «Главное подписное агентство», в это время его брат Олег был начальником департамента внутренних отправлений «Почты России». По версии следствия, Олегу Навальному удалось убедить представителя косметической компании «Ив Роше Восток» заключить договор грузоперевозки с компанией брата.

Таким образом, Навальные, возможно, похитили десятки миллионов рублей, которые французская компания заплатила за перевозку товара. В 2012 году прокуратура возбудила дело по факту хищения.

Инициатором расследования стал гендиректор «Ив Роше Восток» Бруно Лепру. Узнав об этом, интернет-сообщество стало призывать граждан к бойкоту продукции французских парфюмеров и косметологов.

Yves Rocher давно работает на российском рынке. Сегодня у фирмы 200 бутиков в 90 городах России.