На окраине Москвы разбился боевой вертолет Ка-52 (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе московской полиции, катастрофа с участием вертолета произошла на Привольной улице в районе дома №49.

На место происшествия прибыли сотрудники столичной полиции, которые оцепили опасную зону и вызвали представителей других оперативных служб. Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и беспрепятственный проезд специальной техники.

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По предварительным данным, причиной чрезвычайного происшествия стало несанкционированное срабатывание системы катапультирования.

В тоже время, по информации пресс-службы Минобороны России, вертолет Ка-52 проходил испытания в конструкторском бюро имени Камова. Летательный аппарат находился под управлением экипажа предприятия.

Отмечается, что в результате аварии разрушений и пострадавших на земле нет.

Как сообщал УНИАН, предыдущая авария вертолета этой модели произошла 12 марта прошлого года.

*** Многоцелевой всепогодный боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» представляет собой двухместную модификацию ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». Отличается от предшественника двигателями, а также формой и оборудованием формой носовой части.

Максимальная скорость Ка-52 - 350 километров в час, дальность полета - 1,2 тыс. км, высота полета - 5,5 тыс. м, скороподъемность - 10 м/с. Экипаж - два человека, летчик и штурман.

Первый полет состоялся 25 июня 1997 года.