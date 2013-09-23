В России на Кубани рухнул Су-25

Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации Минобороны России.

"В 20.17 мск (19.17 кск) во время выполнения учебно-тренировочного полета самолета Су-25 4 Командования ВВС и ПВО Южного военного округа диспетчерской службой была потеряна связь с пилотом. По предварительным данным, в результате авиационного происшествия самолет потерял управление в 49 километрах северо-восточнее аэродрома Приморско-Ахтарск", - говорится в сообщении.

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Летчику удалось увести самолет от ближайшего населенного пункта, после чего он катапультировался. Место падения самолета обнаружено. Жертв и разрушений на земле нет

В настоящее время к месту падения самолета направлен вертолет Ка-27 поисково-спасательной службы авиабазы. Однако пилот еще не обнаружен.

"В целях обнаружения катапультировавшегося пилота в районе падения самолета ведется поисково-спасательная операция с задействованием вертолета и наземных поисковых групп, которая осложнена темным временем суток", - говорится в сообщении.

Для установления причин и обстоятельств происшествия назначена комиссия главного командования военно-воздушных сил и службы безопасности полетов вооруженных сил РФ.

По материалам РИА Новости