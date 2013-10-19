Вертолет миротворцев ООН обстреляли в Конго

Боевики на востоке Демократической Республики Конго обстреляли вертолет миротворческой миссии ООН.

Об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Мартин Несирки, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Сегодня вертолет Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго подвергся обстрелу неизвестными вооруженными лицами возле города Гома в провинции Северное Киву. Вертолет не получил повреждений, его экипаж не пострадал", - сказал он.

Как напомнил Несирки, это уже второй подобный инцидент в этом месяце. На прошлой неделе вертолет также подвергся обстрелу со стороны боевиков. Специальный представитель генсека ООН в ДР Конго Мартин Коблер осудил этот акт и заявил, что миссия продолжит свою работу, в том числе полеты вертолетов.

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На востоке ДРК в последние месяцы продолжается противостояние между армией страны и повстанцами из "Движения 23 марта" и смежных группировок. Поддержку конголезским военным оказывают миротворцы ООН, в составе которых развернуты специальные подразделения для проведения наступательных операций против боевиков.