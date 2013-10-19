Вертолет миротворцев ООН обстреляли в Конго
Миссия продолжит свою работу, даже несмотря на опасность новых обстрелов.
Боевики на востоке Демократической Республики Конго обстреляли вертолет миротворческой миссии ООН.
Об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Мартин Несирки, сообщает ИТАР-ТАСС.
"Сегодня вертолет Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго подвергся обстрелу неизвестными вооруженными лицами возле города Гома в провинции Северное Киву. Вертолет не получил повреждений, его экипаж не пострадал", - сказал он.
Как напомнил Несирки, это уже второй подобный инцидент в этом месяце. На прошлой неделе вертолет также подвергся обстрелу со стороны боевиков. Специальный представитель генсека ООН в ДР Конго Мартин Коблер осудил этот акт и заявил, что миссия продолжит свою работу, в том числе полеты вертолетов.
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На востоке ДРК в последние месяцы продолжается противостояние между армией страны и повстанцами из "Движения 23 марта" и смежных группировок. Поддержку конголезским военным оказывают миротворцы ООН, в составе которых развернуты специальные подразделения для проведения наступательных операций против боевиков.