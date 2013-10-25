Главное за день: обзор топ-новостей

The Guardian: АНБ слушало телефоны 35 мировых лидеров

Телефонные номера 35 мировых лидеров передал АНБ неназванный высокопоставленный американский чиновник в составе списка из 200 номеров. Эти телефоны были немедленно поставлены на прослушку, сообщает издание. Имена руководителей государств, чьи телефоны прослушивались, не называются

Также сегодня стало известно, что Эдвард Сноуден располагает 30 тысячами документов, подтверждающих слежку США за Россией. Уровень слежения за РФ, — равно как за Бразилией, Мексикой, Францией и Австралией, — был "средним", тогда как самый масштабный перехват телекоммуникаций велся в Афганистане, Пакистане, Иране, Саудовской Аравии и Ираке.

По данным издания, американские власти в настоящее время предупреждают ряд зарубежных разведок, с которыми секретно сотрудничают, что некоторые из имеющихся у Сноудена документов содержат информацию о сборе этими спецслужбами данных о России, Иране и Китае. В частности, может быть обнародована информация о том, как одна из стран НАТО собирала для Военно-воздушных и Военно-морских сил США ценные разведданные о России, сообщает газета со ссылкой на источник в администрации, согласившийся говорить только на условиях анонимности.

Кроме того, США уличили в слежке за правительством Италии. Агентство национальной безопасности США (АНБ) и Британский центр правительственной связи (GCHQ) занимались отслеживанием внутренней коммуникации итальянского правительства и военных ведомств страны.

До завершения суда вопрос помилования Тимошенко не будет рассматриваться - Лукаш

До завершения судебных процессов тяжкие преступления, подозрение в тяжких преступлениях, также остальные совокупные обстоятельства делают невозможным рассмотрение комиссией этого вопроса.

Путин: Россия будет защищать свой рынок от украинских товаров

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявляет, что Россия будет вынуждена защитить свой рынок от украинских товаров в случае подписания Украиной ассоциации с ЕС.

Министры покинули Раду под возгласы оппозиции: "Отставка!"

Представители правительства покинули сессионный зал парламента под возгласы оппозиции: “Отставка!”

Это произошло после того, как депутаты от фракции «Свобода» требовали, чтобы на их вопрос относительно событий вокруг Киевсовета отвечал министр внутренних дел Виталий Захарченко, которого не было на Часе вопросов к правительству.

Экс-ректор Мельник не хочет давать показания в режиме видеоконференции

Сбежавший в США бывший ректор Национального университета налоговой службы Петр Мельник не собирается давать показания следствию в режиме видео-конференции.

«Зачем ему эта видео-конференция? Мой клиент сейчас не хочет ни с кем общаться, когда будет такая необходимость, он сам выйдет на связь», - сказал его адвокат Руслан Мисюна, добавив: «Мне непонятно, почему Мельник - в розыске, если прокуратуре известен его адрес. А то, что дело по причине его розыска приостановлено, я узнал из интернета».

Госдолг Украины вырос до 69 млрд долл

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за сентябрь 2013 года выросла на 708 млн долл., или на 1,04%, - до 69,060 млрд долл. (552,001 млрд грн).

Янукович подпишет закон относительно решения вопроса Тимошенко - Рыбак

Председатель ВР Владимир Рыбак заявляет, что Виктор Янукович выразил готовность к подписанию закона, которым будет решаться вопрос экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, в случае принятия такого документа парламентом.

Самых активных сторонников Маркова задержали на два месяца

Приморский районный суд Одессы вынес решение на два месяца взять под стражу четверых самых активных участников штурма Одесского облУВД.

Россияне осмотрели заводы Roshen и ничего не сказали

Рабочая группа Роспотребнадзора завершила проверку украинских фабрик корпорации Roshen, однако никаких выводов пока не предоставила.

«По той информации, которую я имею, они должны 25-го числа закончить проверки и подписать акт о результатах работы… Они итоги не подводят, совместный акт не рассматривают и собираются улетать», - сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк.

ЕС подпишет соглашение с Украиной после решения вопроса Тимошенко

Европейский союз готов подписать соглашение об ассоциации с Украиной только после того, как будет разрешена проблема "избирательного правосудия".

В Британии украинца Лапшина приговорили к пожизненному заключению

Криминальный суд Лондона вынес приговор украинскому аспиранту Павлу Лапшину - его приговорили к пожизненному заключению.

Туск призвал не использовать Тимошенко против евроинтеграции Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны-члены Евросоюза, которые настроены скептически, не использовать "дело экс-премьера Юлии Тимошенко" для торможения сближения Киева и ЕС

Украина, Венгрия и Хорватия создадут газовый коридор

Украина, Хорватия и Венгрия договорились расширить существующие трубопроводы с целью создания коридора, по которому будет транспортироваться природный газ через эти три страны и подключиться к будущему Трансадриатическому газопроводу в Южной Европе.

Страны Таможенного союза приняли решение о присоединении Армении

Лидеры России, Белоруссии и Казахстана по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета приняли решение о присоединении Армении к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству.