Сноуден располагает 30 тысячами документов, подтверждающих слежку США за Россией

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, сбежавший из США и получивший временное убежище в РФ, располагает материалами о разведывательной деятельности против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

По данным издания, американские власти в настоящее время предупреждают ряд зарубежных разведок, с которыми секретно сотрудничают, что некоторые из имеющихся у Сноудена документов содержат информацию о сборе этими спецслужбами данных о России, Иране и Китае.

В частности, может быть обнародована информация о том, как одна из стран НАТО собирала для Военно-воздушных и Военно-морских сил США ценные разведданные о России, сообщает газета со ссылкой на источник в администрации, согласившийся говорить только на условиях анонимности.

"Если россияне об этом узнали, им не составит труда принять соответствующие меры противодействия", — сказал чиновник.

По данным Washington Post, Сноуден располагает примерно 30 тысячами документов, но не все из них передал в распоряжение журналистов.

Офис директора по нацразведке США отказался прокомментировать эту информацию.

Утечки о сборе данных Агентством национальной безопасности уже осложнили отношения США с рядом стран, в том числе с Германией. Скандал вышел на новый уровень после того, как выяснилось, что спецслужба прослушивала не только потенциальных террористов и правонарушителей, но даже первых лиц государства.

Как следует из документов, опубликованных бразильскими СМИ, уровень слежения за Россией, — равно как за Бразилией, Мексикой, Францией и Австралией, — был "средним", тогда как самый масштабный перехват телекоммуникаций велся в Афганистане, Пакистане, Иране, Саудовской Аравии и Ираке.