Самых активных сторонников Маркова задержали на два месяца

"По подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, были задержаны четыре активных участника этих событий", - сообщает пресс-служба Одесского областного управления милиции.

Сейчас задержанные находятся в следственном изоляторе, а расследование продолжается, сообщает Сегодня.

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Напомним, согласно указанной статье, подобные действия наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Как мы ранее сообщали, ночью 23 октября около 500 сторонников экс-нардепа устроили штурм областного управления милиции в Одессе, а утром Маркова отправили в Киев рейсовым самолетом "Одесса-Борисполь".