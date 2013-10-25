Туск призвал не использовать Тимошенко против евроинтеграции Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Туск сказал журналистам в Брюсселе.

"Польша, с одной стороны, оказывает постоянное давление на Украину, чтобы решить "проблему Юлии Тимошенко", а в то же время мы предупреждаем некоторых европейских партнеров, чтоб скептики относительно сближения с Украиной не использовали пример Юлии Тимошенко как легкий повод, чтобы сорвать переговоры (с Украиной - УНИАН), чтобы эти переговоры не были завершены», - сказал Туск.

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При этом он не уточнил, какие конкретно страны имеет в виду.

На двухдневном саммите в Брюсселе, лидеры 28 стран ЕС обсудили среди других тем и вопрос саммита "Восточного партнерства" и Вильнюсе, который должен состояться 28-29 ноября.

Туск подытожил дискуссию на саммите и назвал настроение относительно возможности подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС как "тяжелый оптимизм". "Есть настроенность подписать Соглашение, но не любой ценой", - сказал глава польского правительства.