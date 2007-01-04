Авария на химическом заводе в Великобритании: пострадали более 30 человек

Более 30 человек пострадали при утечке токсичного химического вещества на заводе в Биллингеме близ Ньюкасла на севере Англии, сообщает британский телеканал Скай Ньюз.

Утечка используемого в производстве синтетических веществ компонента под названием гексаметилдиамин (Hexamethyldiamine, HMD) произошла на заводе, принадлежащем немецкой компании BASF сегодня утром.

37 сотрудников предприятия получили химические ожоги кожи. Некоторым из них была оказана медицинская помощь на месте, однако свыше 15 человек были госпитализированы. На место происшествия направлены группа химического обеззараживания, медики и пожарные из окрестных населенных пунктов, передает РИА «Новости».