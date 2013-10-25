Министры покинули Раду под возгласы оппозиции: "Отставка!"

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как депутаты от фракции «Свобода» требовали, чтобы на их вопрос относительно событий вокруг Киевсовета отвечал министр внутренних дел Виталий Захарченко, которого не было на Часе вопросов к правительству. Министр, по словам председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака, находится в командировке.

Также представители оппозиции отметили нецелесообразность ответов правительства, поскольку в сессионном зале нет и премьер-министр Украины Николай Азарова.

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В это же время народный депутат Украины Александр Турчинов задал вопрос первому вице-премьер-министру Сергею Арбузову по поводу якобы коррупционных схем с поставками газа в Украину, но ответа не получил, поскольку по требованию оппозиции председатель ВР досрочно отпустил из правительственной ложи членов правительства, которые пришли на Час вопросов к правительству. Этот час должен был длиться до 11.00.

Члены Кабмина покидали правительственную ложу под возгласы оппозиции: “Отставка!”.