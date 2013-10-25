The Guardian: АНБ слушало телефоны 35 мировых лидеров
Агентство национальной безопасности США (АНБ) прослушивало телефонные переговоры 35 мировых лидеров.
Об этом 24 октября сообщает The Guardian со ссылкой на секретные документы, полученные от Эдварда Сноудена.
Телефонные номера 35 мировых лидеров передал АНБ неназванный высокопоставленный американский чиновник в составе списка из 200 номеров. Эти телефоны были немедленно поставлены на прослушку, сообщает издание. Имена руководителей государств, чьи телефоны прослушивались, не называются, пишет Лента.ру.
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Служебная записка АНБ, попавшая в распоряжение The Guardian, датируется 2006 годом. В ней говорится о том, что «клиенты» агентства, под которыми подразумеваются Белый дом, Госдепартамент США, Пентагон и другие американские госучреждения, должны делиться своими списками контактов с Управлением радиоразведки АНБ (Signals Intelligence Directorate, SID). Случай с передачей 200 телефонных номеров приводится в документе в качестве удачного примера такого сотрудничества. В то же время, сообщает The Guardian, авторы документа признают невысокую ценность данных, полученных в работе с этим списком.
О реакции представителей АНБ или правительства США на публикацию пока не сообщается.
Ранее 24 октября стало известно, что посол США в Германии вызван в местный МИД из-за подозрений в прослушивании мобильного телефона канцлера Ангелы Меркель американскими спецслужбами. Информация о слежке за Меркель появилась в немецкой газете Der Spiegel, которая ранее сообщала, что АНБ получило доступ к почте президента Мексики. 23 октября президент США Барак Обама в телефонном разговоре заверил Меркель, что ее телефон не прослушивался.
Тем временем в итальянской прессе появились сообщения, что АНБ и Британский центр правительственной связи (GCHQ) отслеживали внутреннюю коммуникацию правительства и военных ведомств Италии, а также прослушивали телефонные разговоры рядовых граждан Италии. Несколькими днями ранее стало известно о массовой слежке за французскими гражданами.
Бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал журналистам The Guardian и The Washington Post секретные документы, в которых сообщалось о слежке американских спецслужб за иностранными гражданами и интернет-пользователями. В июле Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны, получил временное убежище в России.