Путин: Россия будет защищать свой рынок от украинских товаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Путин сказал журналистам на совместной пресс-конференции по итогам заседания Высшего евразийского экономического совета.

По его словам, Украина планируя подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом соглашается стандартизировать свою продукцию согласно правилам ЕС.

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«Это хороший технический регламент, даже очень хороший, но для того чтобы выпускать товары нужна модернизация экономики, нужна модернизация производства, которая требует больших инвестиций», - сказал Путин. При этом он подчеркнул, что по оценкам российских экспертов на это потребуется сотни миллиардов евро. Путин уверен, что Украина не получит это инвестиции от Евросоюза, поскольку сегодня не идет речь о полномасштабном членстве Украины в ЕС.

«По-нашему мнению это может привести к вытеснению собственных украинских товаров на другие рынки и прежде всего на рынки Таможенного Союза», - отметил Путин, напомнив, что между Украиной и Россией действует зона свободной торговли, поэтому он считает, что украинские товары хлынут на рынок Таможенного Союза.

«Для того, чтобы защитить свой рынок мы будем вынуждены использовать протокол № 6 Договора о зоне свободной торговли. Это не значит, что мы будем запрещать ввоз на российский рынок украинских и товаров, это значит, что эти товары не будут пользоваться льготным режимом в рамках ЗСТ»,- сказал Путин, добавив, что украинские товары буду поступать на российский рынок на таких же основаниях, как и все другие страны мира, члены ВТО. Путин подчеркнул, что он договорился с президентом Украины Виктором Януковичем сегодня провести консультации.

«Мы сегодня договорились с Виктором Федоровичем, что мы проведем, конечно, консультации в соответствии с правилами, изложенными в Договоре о зоне свободной торговли. Мы оставляем за собой право применить ряд мер защиты»,- сказал Путин журналистам на совместной пресс-конференции по итогам заседания Высшего евразийского экономического совета.