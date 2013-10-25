Янукович подпишет закон относительно решения вопроса Тимошенко - Рыбак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак сказал во время встречи с послами Европейского Союза.

Рыбак отметил, что Янукович интересовался состоянием подготовки и рассмотрения в парламенте законопроектов относительно возможности лечения за рубежом заключенных. “Такой закон в случае его принятия, по словам Президента Украины, мог бы, в том числе, разрешить ситуацию вокруг так называемого дела экс-премьера Юлии Тимошенко”, - сказал Рыбак.

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“Президент подтвердил свою готовность подписать такой закон, а также сообщил, что он обратился к фракции Партии регионов в парламенте с просьбой активно участвовать в рассмотрении такого или таких законопроектов, и вместе с другими фракциями способствовать его принятию консенсусом”, - сказал председатель ВР.

Также, отметил Рыбак, общаясь с Президентом, он проинформировал его, что на сегодняшний день в парламенте зарегистрировано 3 законопроекта, по которым возможно будет лечение осужденных за рубежом.

“Параллельно с этим правительством и Верховной Радой поручено Министерству юстиции и иностранных дел Украины оперативно изучить опыт стран Евросоюза, которые имеют аналогичное законодательство и практику его применения”, - отметил Рыбак.

Он также сказал, что сейчас, накануне саммита в Вильнюсе есть возможность оперативно рассмотреть и принять в качестве закона один из трех законопроектов. “Впрочем, ситуация с зарегистрированными законопроектами остается неопределенной и напоминает сюжет классического триллера”, - сказал Рыбак.