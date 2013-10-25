ЕС подпишет соглашение с Украиной после решения вопроса Тимошенко

"Когда мы встречались с президентом Януковичем и председателем (Европейского совета Херманом ван) Ромпеем, мы все дали ясно понять, что ЕС выполнит свои обязательства, если Украина выполнит свои. Она уже много сделала, во многих сферах, в том числе в правовой. Но Украине нужно еще много сделать в сфере "избирательного правосудия", в том, что касается Юлии Тимошенко", - заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу, передает РИА Новости .

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"Нам необходимо решение этой проблемы. Существует миссия, которую возглавляют представители Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасьневский. Они несколько раз были на Украине, они поддерживают контакт с властями Украины и с Еврокомиссией. Мы призываем власти Украины сотрудничать с ними в поиске решения, так как это лучший способ сделать подписание соглашения возможным", - заявил, в свою очередь, ван Ромпей, отвечая на вопрос журналиста.

Как сообщал УНИАН, вопрос заключенной Тимошенко, которая находится на лечении в больнице "Укрзалізниці" в Харькове, является в настоящее время основным препятствием к подписанию Соглашения об ассоциации.

Ранее Тимошенко дала согласие на выезд на лечение в Германию и переговоры на эту тему ведут с ней и украинским Президентом Виктором Януковичем специальные докладчики Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский.