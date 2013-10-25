В Британии украинца Лапшина приговорили к пожизненному заключению

Обвинение Лапшину зачитывали в течение часа. Украинец на заседании лишь подтвердил, что он действительно является Павлом Лапшиным, а дальше слушал перевод, сообщает ТСН.

Приговор является окончательным - апелляция не предусмотрена, однако через 40 лет Лапшин сможет подать ходатайство о пересмотре приговора.

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Накануне Лапшин признал, что убил пожилого мусульманина, который возвращался после вечерней молитвы, подготовил и организовал взрывы вблизи мечетей в городках Вулверхемптон и Типсон вблизи Бирмингема нынешним летом.

Тогда британская полиция арестовала двух украинцев за взрывы в мечети. Как оказалось, оба задержанных стажировались в ІТ-компании. Впоследствии одного из украинцев выпустили и попросили стать свидетелем по делу о взрывах возле мечетей.

Как сообщили ранее в полиции, Лапшин на допросах не скрывал своих расистских взглядов.