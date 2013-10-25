До завершения суда вопрос помилования Тимошенко не будет рассматриваться - Лукаш

Министр юстиции Украины Елена Лукаш убеждена, что до завершения судебных процессов в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко вопрос ее помилования не будет рассматриваться.

Об этом она сказала в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о работе комиссии по помилованию.

“Комиссия по помилованию уже определилась еще в апреле. Нет оснований. Преждевременно делать вывод до завершения судебных процедур”, - в очередной раз подчеркнула министр.

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На уточнение, может ли этот вопрос еще быть рассмотрен комиссией, Лукаш сказала: “Я убеждена, что нет”. “До завершения судебных процессов тяжкие преступления, подозрение в тяжких преступлениях, также остальные совокупные обстоятельства, на которые не хочу сейчас тратить время, делают невозможным рассмотрение комиссией этого вопроса. Это решено окончательно”, - сказала она.