США уличили в слежке за правительством Италии

Об этом со ссылкой на слова бывшего журналиста газеты The Guardian Гленна Гринуолда 24 октября сообщил итальянский журнал L’Espresso.

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По информации Гринуолда, АНБ также собирало данные, передаваемые по сетям итальянских телекоммуникационных компаний. Обнародовать подробности программ слежки, применявшихся АНБ в Италии, Гринуолд обещал в ближайшие несколько недель. Публикация журналом L’Espresso полной версии интервью Гленна Гринуолда ожидается в пятницу, 25 октября, пишет Лента.ру.

Ранее стало известно, что Агентство национальной безопасности занималось прослушкой переговоров миллионов рядовых жителей Италии. Информацию об этом опубликовала итальянская газета Corriere della Sera.

23 октября проверить данные о слежке АНБ за итальянскими гражданами власти США попросил премьер Италии Энрико Летта. В ответ на просьбу Летты госсекретарь США Джон Керри подчеркнул, что США «готовы к сотрудничеству» в этой области, и в настоящее время все вопросы, связанные с деятельностью Агентства национальной безопасности в Европе, «находятся на контроле» в Вашингтоне.

В тот же день, 23 октября, в немецких СМИ также появилась информация, согласно которой, американские спецслужбы занимались прослушкой телефонных переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Пресс-секретарь американского Белого дома Джей Карни позже выступил с опровержением этих данных.

О программах масштабной слежки за пользователями интернета по всему миру, разработанных АНБ, стало известно летом 2013 года. Секретную информацию о деятельности спецслужб в США, Латинской Америке и Европе передал прессе экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден. Против самого Сноудена в Америке выдвинуты обвинения в разглашении государственной тайны. В настоящее время он находится в России, где ему предоставлено временное убежище сроком на один год.