Сообщники волгоградской смертницы подозреваются в убийстве 16 человек

Руслан Казанбиев и Курбан Омаров, по данным спецслужб, убили оперативника Центра «Э», организовали двойное убийство на автозаправке в Махачкале и теракт на посту «Аляска-30», сообщает Russia Today со сылкой на газету «Известия».

На данный момент российским спецслужбам удалось определить сообщников террористки смертницы Наиды Асияловой. В федеральный розыск объявлены трое: муж террористки, «русский ваххабит» Дмитрий Соколов, а также двое дагестанцев - Руслан Казанбиев и Курбан Омаров. Как оказалось, дагестанские боевики помимо организации взрыва в Волгограде подозреваются в серии убийств и терактов в Дагестане, жертвами которых стали 16 человек.

В январе 2012 года в посёлке Чапаево Кумторкалинского района Дагестана был расстрелян автомобиль, за рулём которого находился майор полиции Курбан Ахмедов, занимавший должность оперативного оперуполномоченного Центра противодействия экстремизму МВД России. Полицейский скончался на месте, а его убийц найти не удалось.

Следующий теракт произошёл в мае 2012 года. Тогда взрыв прогремел на посту «Аляска-30» в Кировском районе Махачкалы. На трассе Махачкала–Астрахань силовики остановили подозрительную Lada Priora для того, чтобы проверить документы. Машина взорвалась, едва к ней подошли сотрудники полиции. Через 10 минут прогремел второй взрыв. На этот раз террорист-смертник привёл в действие уже вторую бомбу, подорвав стоявшую неподалёку «Газель». Суммарная мощность двух взрывных устройств, использованных шахидами, составила 170 кг тротила, погибли 13 и пострадали свыше 100 человек.

После теракта Руслана Казанбиева и Курбана Омарова объявили в розыск, однако задержать их не удалось.

21 июля 2013 года на автозаправке в Махачкале произошло двойное убийство. Преступники напали на владельца АЗС ТСС Джаная Шаихова и его племянника Джамбулата. Убийцы расправились с людьми прямо под камерами видеонаблюдения. Полицейские заподозрили в совершении преступления Казанбиева и Омарова. Однако убийство не было раскрыто.

Даже после теракта в Волгограде активнее искать боевиков не стали, сообщил источник «Известий». «Все эти люди давно известны, этих махачкалинских боевиков около 30 человек», - заявил он.

Отметим, что мужа Асияловой - Дмитрия Соколова - в настоящий момент разыскивают в Волгограде. Следователи подозревают, что он скрывается там, опасаясь выехать из города из-за полицейского усиления.