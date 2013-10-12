В Индии из-за приближения тайфуна эвакуированы сотни тысяч человек

Сегодня на восточное побережье Индии обрушились ливневые дожди и сильный ветер.

Агентство Франс Пресс сообщает об эвакуации 250 тысяч человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.

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Власти Индии объявили о "красном", наивысшем, уровне тревоги и предупредили об опасности значительных разрушений.

По прогнозам метеорологов, порывы ветра могут достигать до 240 километров в час, уровень воды может подняться на три метра. Как передает Франс Пресс, циклон может стать самым мощным за 14 лет. Эвакуация продолжается.

Базирующаяся в Лондоне организация Tropical Storm Risk назвала "Файлин" ураганом четвертой категории (самые сильные ураганы - пятой категории).