В Индии из-за приближения тайфуна эвакуированы сотни тысяч человек
Около 400 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома и укрыться во временных убежищах в связи с приближением циклона "Файлин".
Сегодня на восточное побережье Индии обрушились ливневые дожди и сильный ветер.
Агентство Франс Пресс сообщает об эвакуации 250 тысяч человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.
Читайте также: На Филиппинах тайфун срывал крыши с домов и вырывал деревья (видео)
Власти Индии объявили о "красном", наивысшем, уровне тревоги и предупредили об опасности значительных разрушений.
По прогнозам метеорологов, порывы ветра могут достигать до 240 километров в час, уровень воды может подняться на три метра. Как передает Франс Пресс, циклон может стать самым мощным за 14 лет. Эвакуация продолжается.
Базирующаяся в Лондоне организация Tropical Storm Risk назвала "Файлин" ураганом четвертой категории (самые сильные ураганы - пятой категории).