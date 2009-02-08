По уточненным данным, число жертв лесных пожаров в Австралии достигло 108 человек, сгорело более 700 жилых домов, сообщает Associated Press. Ожидается, что при окончательном подсчете число жертв и степень разрушений окажутся значительно выше.

В лесах Австралии зафиксировано около 30 крупных очагов возгорания, в основном в штате Виктория, где проживают 15% населения страны. Предположительно, для полной ликвидации пожаров потребуется еще несколько дней. Премьер-министр страны Кевин Рудд назвал все происходящее "ужасной трагедией для всей нации".