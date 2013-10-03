Российское посольство в Ливии подверглось нападению

По данным ливийского МВД, нападавшие обстреляли здание из огнестрельного оружия и подожгли посольскую машину, но после вмешательства сил безопасности скрылись на двух автомобилях.

По последним данным, среди сотрудников посольства и его охраны пострадавших нет, пишет РИА Новости.

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Силы безопасности Ливии, прибывшие к посольству России в Триполи, когда его атаковали неизвестные, открыли беспорядочную стрельбу, застрелили одного из нападавших и ранили еще четверых из них, сообщает в ночь на четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

МВД Ливии считает, что нападение на посольство России в Триполи могло быть связано с появившейся ранее в СМИ информацией об убийстве ливийского офицера, которое совершила якобы россиянка. Официальных подтверждений по поводу этого инцидента со стороны российских дипломатических учреждений нет.