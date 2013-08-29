В Ливии вооруженная охрана покинула судно с украинцами

Об этом в комментарии УНИАН сказал директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

По теме: МИД: Захваченные в Ливии украинские моряки не причастны к конфликту

«Могу подтвердить, что, согласно сообщению нашего посольства в Ливии, сегодня вооруженная охрана покинула судно «Этель», - сказал Перебыйнис.

По его словам, в ближайшее время, возможно, сегодня вечером, МИД ожидает информацию от посольства относительно решения ливийской стороны о снятии запрета на выход судна из порта Бенгази и его возвращения в Украину.

«В случае, если судну будет дано разрешение на выход из Бенгази, экипаж останется на судне. В случае другого решения будут приниматься согласованные решения относительно дальнейших действий экипажа. В любом случае мы можем сегодня говорить о том, что экипаж свободен, и нет никаких препятствий для того, чтобы покинуть судно», - сказал Перебыйнис.

Он сообщил, что Посольство Украины в Ливии находится в постоянном контакте с капитаном судна.

Как сообщал УНИАН, в порту Бенгази 17 июля вооруженные граждане Ливии захватили судно «Этель», экипаж которого состоял из 19 граждан Украины. Судно прибыло в Ливию под флагом Сент-Киттс и Невис. Ливийцы требовали вернуть им 650 автомобилей, за которые якобы украинские партнеры взяли деньги, но груз не доставили.

Сегодня, 29 августа, вооруженные люди покинули судно «Этель», сообщил вице-премьер-министр Константин Грищенко.