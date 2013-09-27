Ряд российских топ-сайтов сегодня не будут публиковать фото в знак протеста

Об этом УНИАН сообщили в московском офисе «Гринпис».

«27 сентября «Русский Репортёр», «Лента.ру», Znak.com, «Русская планета», «Газета.Ru», сайты «Новой газеты», радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» не будут публиковать ни одной фотографии. Это - акция поддержки фотографа Дениса Синякова, которого арестовали на два месяца вместе с экипажем судна «Гринпис» «Arctic Sunrise», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Синяков был на ледоколе и снимал акцию активистов «Гринпис» у платформы «Приразломная».

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 сентября, суд Мурманска арестовал на 2 месяца Синякова, как и большинство членов команды Arctic Sunrise, некоторым членам экипажа продлен срок задержания на 72 часа – до понедельника.

Справка УНИАН. 18 сентября активисты «Гринпис», подплыв на судне Arctic Sunrise к морской платформе «Приразломная», попытались высадиться на нее. Российские пограничники открыли предупредительный огонь, 11 раз выстрелив в воздух недалеко от ледокола. Были задержаны 30 человек, в том числе и иностранцы, среди которых украинец. 24 сентября Следственный комитет России возбудил в отношении активистов «Гринпис» дело о пиратстве.