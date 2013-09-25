Россияне посадили в СИЗО членов экипажа судна «Гринпис», среди которых есть украинец

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

«В рамках уголовного дела о нападении на платформу «Приразломная» в ночь на 25 сентября в порядке статьи 91 УПК РФ следователи следственного управления СК России по Северо-Западному федеральному округу задержали в качестве подозреваемых 30 членов экипажа судна Arctic Sunrise», - сказал Маркин.

По его словам, сразу же после задержания, в соответствии с нормами УПК РФ, были допрошены трое задержанных, которые являются гражданами России. Иностранные граждане, находившиеся на судне, еще не допрашивались.

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Маркин отметил, что следствие решает вопрос об обеспечении задержанных переводчиками, без участия которых допросы не могут быть проведены. Кроме того, следствие принимает меры для обеспечения всех задержанных защитниками.

«Трое адвокатов, нанятых организацией «Гринпис», активно изъявляют желание осуществлять защиту всех задержанных, однако следствие не может удовлетворить эту просьбу, так как, в соответствии с нормами УПК РФ, одно и то же лицо не может быть защитником двух подозреваемых или обвиняемых, если их интересы противоречат друг другу. В связи с тем, что расследование уголовного дела находится в первоначальной стадии, следствие не исключает, что в дальнейшем интересы ряда задержанных действительно могут войти в противоречие», - сказал он.

По словам Маркина, как только задержанные иностранцы будут обеспечены переводчиками и адвокатами, следователи приступят к допросам и иным следственным действиям.

Как сообщают РИА Новости, команду судна Arctic Sunrise после частичного допроса в управлении Следственного комитета по Мурманской области перевели в следственный изолятор, сообщил РИА Новости эксперт по экологическому праву Greenpeace России Михаил Крейндлин.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Следственный комитет России возбудил против активистов «Гринпис» дело о пиратстве за акцию у морской платформы «Газпрома».

Акцию активисты проводили 18 сентября. Российские пограничники открыли предупредительный огонь, 11 раз выстрелив в воздух вблизи ледокола.

На борту судна находится гражданин Украины - Руслан Якушев, корабельный кок.