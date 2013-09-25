Украинец с судна "Гринпис" содержится в нормальных условиях в СИЗО – правозащитники

Об этом сообщает мурманское агентство FlashNord со ссылкой на председателя региональной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ирину Пайкачеву.

«Условия содержания задержанных нормальные, самочувствие у них хорошее, они бодры духом», - сказала она.

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По словам Пайкачевой, в изоляторе временного содержания Колы содержатся трое граждан России, среди которых один фотожурналист, а также гражданин Украины.

«Единственным вопиющим нарушением их содержания на данный момент является отказ в предоставлении бумаги и ручки для написания заявлений», - добавила она.

Сегодня представители региональной ОНК посетили ИВС отдела полиции №.1 Мурманска, где также содержатся задержанные активисты, но не застали их, поскольку их увезли на допрос. «Сейчас решается вопрос о посещении ИВС в Североморске, где также находятся активисты», - отметила Пайкачева.

«Завтра должны начаться суды по определению меры пресечения», - добавила представитель ОНК.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Следственный комитет России возбудил против активистов «Гринпис» дело о пиратстве за акцию у морской платформы «Газпрома». Акцию активисты проводили 18 сентября. Российские пограничники открыли предупредительный огонь, 11 раз выстрелив в воздух вблизи ледокола. На борту судна находится гражданин Украины - Руслан Якушев, корабельный кок.