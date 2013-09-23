В Китае жертвами мощного тайфуна стали 20 человек, десятки тысяч эвакуированы

Наибольшее количество погибших проживало в городском округе Шаньвэй на востоке провинции Гуандун. Большинство из них утонули при подтоплениях или погибли под оползнями. В нескольких районах страны был объявлен максимальный уровень тревоги. Более 80 тысяч человек были эвакуированы.

Об этом 23 сентября по информации Reuters сообщает Lenta.ru.

Читайте также: От урагана в Мексике пострадали 1,2 миллиона человек

Тайфун вызвал массовые отключения электроэнергии в прибрежных районах Китая: без света из-за действия стихии остались около 170 тысяч домохозяйств. В крупнейшем аэропорту региона, расположенном в Гонконге, были отменены более 370 авиарейсов. Помимо этого, в ряде регионов отменили занятия в школах, а также приостановили работу госпредприятий, не связанных с оказанием экстренной помощи населению.

Тайфун «Усаги», самый сильный шторм текущего года, до Китая прошел над территорией северных Филиппин. Там стихия вызвала массовые нарушения электроснабжения, а также крупные оползни. О жертвах при этом не сообщалось.