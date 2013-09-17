От урагана в Мексике пострадали 1,2 миллиона человек

Так, в штате Герреро на тихоокеанском побережье погибли в общей сложности 30 человек, 12 человек стали жертвами оползня в штате Веракрус. Еще восемь жертв насчитывается в штатах Идальго, Оахака и Пуэбла. При этом сообщается о 25 пропавших без вести.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Имуществу и жилью почти 240 тысяч человек причинен серьезный ущерб. Общее же число пострадавших от тех или иных последствий стихии достигает 1,2 миллиона человек.

По теме: Стихия отрезала мексиканский Акапулько от "большой земли"

"Ингрид"и "Мануэль"одновременно обрушились на Мексику сразу с двух сторон - с Атлантического и Тихого океанов. Метеорологи свидетельствуют, что в последний раз такой одновременный удар стихий наблюдался в Мексике в 1958 году.

Серьезно пострадал курортный город Акапулько, куда в понедельник вылетел президент страны Энрике Пенья Ньето для изучения ситуации на месте. Министры его правительства отправились в другие пострадавшие штаты, чтобы руководить спасательными и восстановительными работами.