К Китаю приближается тайфун "Усаги", объявлен высший уровень опасности

Как передает РИА Новости, об этом говорится в сообщении на сайте Государственного метеоцентра КНР.

По данным метеорологов, Китай ожидает один из самых сильных тропических штормов в этом году. Порывы ветра достигают скорости 55 метров секунду.

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По состоянию на 11.05 местного времени, тайфун находился в 135 километрах к юго-востоку от Тайваня. Со скоростью 20 километров в час он продвигается в сторону побережья юго-восточной китайской провинции Гуандун. Ожидается, что районы материкового Китая окажутся под воздействием тайфуна уже во второй половине дня воскресенья.