Пакистан выпустил из тюрьмы сооснователя Талибана

Накануне освобождения представитель пакистанских властей заявил, что муллу выпускают на свободу «ради содействия мирному процессу в Афганистане», сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Освободить Барадара, а также еще несколько десятков представителей «Талибана», пакистанские чиновники пообещали еще в начале 2013 года после переговоров с официальным Кабулом.

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Власти Афганистана и Пакистана считают, что Абдула Гани Барадар и другие освобожденные смогут убедить талибов сложить оружие и сесть за стол переговоров. Впрочем, как уточнили в пакистанском правительстве, муллу не будут передавать в афганской стороне.

В тюрьму Абдула Гани Барадар попал в начале 2010 года после того, как его захватила пакистанская разведка при поддержке американских спецслужб. Его осудили по обвинению в терроризме.

Справка. Абдула Гани Барадару родился в 1968 году на юге Афганистана. В 1980-х годах мулла воевал против советских войск. В 1994 году он помогал Мухаммеду Омару основать «Талибан». Как отмечают СМИ, наибольшее влияние в движении он получил после вторжения армии США в Афганистан в 2001 году. Именно он, по данным Newsweek, предложил талибам воевать с американцами не в открытом бою, а партизанскими методами. Также, как пишет журнал, во время одной из бомбардировок он спас лидера талибов Омара, увезя его в горы на мотоцикле.