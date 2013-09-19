Генсек НАТО заявил, что всегда поддерживал "военный ответ" Сирии

"Я думаю, что любая военная интервенция в Сирии могла бы привести к непредсказуемым региональным последствиям, и по этой причине необходимо политическое решение конфликта в Сирии", - заявил генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая во вторник в Брюсселе на встрече, организованной Фондом Карнеги, передает РИА Новости.

При этом генсек НАТО указал, что необходимо проводить различие "между долгосрочным решением конфликта в Сирии и конкретным ответом на использование химического оружиям". "Вот почему с самого начала я поддерживал твердый военный ответ", - сказал Расмуссен.

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Он вновь заявил, что вопрос о применении силы против Дамаска нельзя снимать с повестки дня, чтобы помочь дипломатам разрешить конфликт.