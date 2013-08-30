США: Урегулирование в Сирии должно быть политическим, через переговоры

"Президент ясно дал понять: любые действия, которые мы предпримем, будут ограниченными, чтобы привлечь к ответственности виновных в вопиющей химатаке. В конечном же счете, как мы верим, урегулирование должно быть политическим, через переговоры", - сказал Керри.

Президент США Барак Обама намерен проконсультироваться с конгрессом перед принятием решения о нанесении ударов по Сирии, заявил также госсекретарь США, сообщает РИА «Новости».

"Обама попросил нас проконсультироваться (с конгрессом) по поводу того, что мы знаем о химатаках под Дамаском. Я считаю, что это правильное решение для президента провести такие консультации перед тем как решить использовать военную силу и использовать ли ее", - заявил Керри.

Он также добавил, что американская разведка располагает точными данными, откуда сирийские войска вели огонь химическими боеприпасами.

"Мы знаем, откуда и в какое время были запущены ракеты, мы знаем, куда они попали", - заявил Керри. По словам госсекретаря, ракеты были пущены с территории, контролируемой правительственными войсками, и удары пришлись на территорию, подконтрольную оппозиции.

При этом Керри отметил, что, по данным разведки, сирийские войска три дня готовились применить химоружие под Дамаском.

Данные спутниковой разведки подтверждают, что химатаку под Дамаском 21 августа организовали с подконтрольной режиму территории, говорится также в рассекреченном докладе американской разведки, опубликованном пресс-службой Белого дома.

"Многочисленные источники разведки указывают, что режим предпринял химическую атаку против пригородов Дамаска рано утром 21 августа. Данные спутников подтверждают, что атака была с контролируемой режимом территории", - говорится в докладе.