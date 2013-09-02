Генсек НАТО подтвердил невмешательство в сирийский конфликт

Однако ответственность за него НАТО возлагает на сирийские власти, заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает РИА Новости.

"Я не вижу дополнительной роли НАТО", - сообщил он на первой после отпуска пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, ситуация в Сирии и вокруг нее является темой продолжающихся консультаций между союзниками по НАТО.

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"Дело отдельных союзников решать, как они будут реагировать на применение химоружия", - сказал он, подчеркнув, что в случае военного ответа отдельными членами НАТО может быть использована военная инфраструктура альянса.