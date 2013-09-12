В Египте продлен режим чрезвычайного положения на 2 месяца
17:50, 12 сентября 2013Мир
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Власти Египта продлили на два месяца режим чрезвычайного положения в стране, действующий с середины августа.
Режим чрезвычайного положения в Египте будет еще 2 месяца / Фото : Maggie Osama, Flickr
Как передает РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление администрации президента.
"Президент Адли Мансур решил продлить действие чрезвычайного положения на два месяца", - говорится в заявлении официального представителя временного президента Египта.
С 14 августа в стране на месяц был введен режим чрезвычайного положения, а в 11 провинциях - комендантский час. Это решение власти приняли после столкновений сторонников бывшего президента Мухаммеда Мурси с правоохранительными органами.
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