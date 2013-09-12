В Египте продлен режим чрезвычайного положения на 2 месяца

Как передает РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление администрации президента.

"Президент Адли Мансур решил продлить действие чрезвычайного положения на два месяца", - говорится в заявлении официального представителя временного президента Египта.

С 14 августа в стране на месяц был введен режим чрезвычайного положения, а в 11 провинциях - комендантский час. Это решение власти приняли после столкновений сторонников бывшего президента Мухаммеда Мурси с правоохранительными органами.