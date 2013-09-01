Дело экс-президента Египта Мурси передано в суд по уголовным делам

Об этом сообщает в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на египетское телевидение.

По теме: В Египте суд над лидерами Братьев-мусульман перенесли на октябрь

Прокурор Хешам Баракат направил дело Мурси и еще 14 членов движения "Братья-мусульмане" в уголовный суд Каира. Всех их обвиняют в "совершении актов насилия и призывах к убийству", передает РИА Новости.

Напомним, в пятницу, 30 августа, Организация ''Братья-мусульмане'' провела очередные массовые демонстрации под лозунгом ''решающая пятница''. Исламисты протестовали против ''военного переворота'' и массовых арестов в своих рядах.

В нескольких городах, в том числе в Каире дорогу колоннам с митингующими перекрыли сторонники действующего в стране режима, что и привело к стычкам.

В результате столкновений между сторонниками и противниками Мурси три человека погибли и свыше 30 ранены.

Президент Мурси был свергнут египетскими военными 3 июля на фоне массовых протестов против его правления. Генпрокуратура страны приняла решение арестовать его, а затем неоднократно продлевала срок содержания под стражей по делу о возможном сговоре с палестинским движением ХАМАС.