На юге Филиппин боевики захватили в заложники 300 человек

Заложниками повстанцев уже стали 300 мирных жителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось о гибели шести человек из числа военных и мирных жителей, 24 раненых и примерно двух десятках захваченных в заложники.

"Мы видим, что их (заложников) используют в качестве "живых щитов", - заявила мэр города Исабель Климако-Салазар. По ее оценке, число заложников несколько меньше - до 170 человек.

В настоящее время около 300 вооруженных повстанцев контролируют шесть деревень в непосредственной близости от Замбоанги. Из этих районов эвакуированы 1,5 тыс. мирных жителей, в городе отменены занятия в школах, не работают предприятия и учреждения. Филиппинские вооруженные силы и полиция перебрасывают туда подкрепления.

На юге Филиппин с 1974 года не прекращается война между властями и вооруженными формированиями исламистского толка. ФНОМ долгое время был главной движущей силой этого противостояния, однако в 1996 году он подписал с правительством мирное соглашение. Через пять лет лидер Фронта Нур Мисуари поднял новое восстание, но оно было быстро подавлено. Сам Мисуари бежал в Малайзию, откуда был выдан на Филиппины, где и содержался несколько лет в заключении. В 2008 году официальная Манила сняла с него все обвинения.